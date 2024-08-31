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Британия может отказаться от разработки истребителя из-за нехватки средств

The Times: Британия может отказаться от разработки истребителя нового поколения

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Kirsty Wigglesworth/AP

Правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от разработки нового истребителя в связи с необходимостью сокращения расходов из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на свои источники.

По информации газеты, власти планируют объявить о сокращении финансирования ряда программ в области обороны в своем бюджетном послании в октябре. В настоящее время нет оснований полагать, что правительство Соединенного Королевства увеличит военные расходы или сможет повысить финансирование обороны до 2,5% от ВВП к 2030 году. Кроме того, в министерстве обороны Великобритании сейчас осуществляется проверка всех проектов, стоимость которых превышает £50 тысяч.

27 августа премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил о непростом экономическом будущем и повышении налогов. Он указал, что лейбористское правительство, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, унаследовало от консерваторов «черную дыру» в бюджете в размере £22 млрд.

Ранее в Британии начали досрочно освобождать заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах.

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