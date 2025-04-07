В РФ могут ограничить работу ряда иностранных хостинг-провайдеров

Работу некоторых иностранных хостинг-провайдеров в РФ могут ограничить, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Как пояснили в ведомстве, ряд зарубежных компаний не выполнили требования федерального законодательства, согласно которым они должны подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга, а также обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — поделились в Роскомнадзоре.

До этого РКН рекомендовал владельцам российских интернет-ресурсов отказаться от использования включенного по умолчанию расширения CDN-сервиса компании Cloudflare.

Ранее Роскомнадзор принудительно включил Cloudflare в реестр распространителей данных.