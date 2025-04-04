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Китай ограничивает экспорт редкоземельных металлов

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых видов редкоземельных металлов
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Виталий Безруких/РИА Новости

Китай ввел ограничения на экспорт семи видов редкоземельных металлов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Под ограничения подпали самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Обоснованием ограничений стало то, что эти металлы обладают свойствами двойного назначения, то есть могут использоваться для создания оружия массового поражения.

До этого Россия и США начали дискуссии о проектах по российским редкоземельным металлам.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона в области добычи и переработки РЗМ могут оказаться весьма широкими. На фоне наблюдаемого улучшения политических отношений между странами не следует забывать, что США зависят от импорта этой группы элементов. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче РЗМ на территории РФ могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

Ранее в Минприроды РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов: на разведку золота и редкоземельных металлов потратили 77 млрд руб.

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