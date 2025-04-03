Основатель холдинга Freedom Finance рассказал об интеграции финтеха с госсервисами

Возможности, которые государство предоставляет через госсервисы, меняют классические бизнес-процессы и выводят их на качественно новый уровень. Об этом на заседании правительства Казахстана о взаимодействии государства и банковского сектора заявил главный исполнительный директор компании Тимур Турлов.

По его словам, одним из главных маркеров успеха международного холдинга Freedom Holding Corp стали цифровые банковские продукты.

«Самые яркие и ощутимые большинством населения – это банковские сервисы», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что на сегодняшний день Freedom Bank осуществил интеграцию более чем со 145 госсервисами, благодаря которым компания каждый день упрощает жизнь казахстанцам.

Тимур Турлов уточнил, что на данный момент 29 госуслуг выведено в приложении Freedom Finance SuperApp.

«Думаю, что это не предел и цифра будет расти», — заявил он.

Глава компании напомнил, что предоставляемая холдингом услуга «Цифровая ипотека» позволяет оформить жилищный кредит без посещения банка.

«Все этапы от заполнения заявки до подписания договора проходят дистанционно благодаря интеграциям с 34 государственными базами данных, автоматизации множества процессов, искусственному интеллекту, который анализирует данные заемщика и принимает решения в кратчайшие сроки. Мы смогли ускорить процесс выдачи ипотеки с 14 дней до 24 часов» — сказал Тимур Турлов.

Он добавил, что компания получила почти 2 млн заявок.

«Каждый час поступает более 40 заявок. Всего выдано 33,5 кредитов на $1,2 млрд миллиарда долларов. А самое главное стоимость обработки одной заявки в Казахстане: сейчас, конкретно в нашем банке она составляет около $220. Это общие расходы, связанные с выдачей одного ипотечного кредита», — рассказал Турлов, уточнив, что затраты банков США на эту процедуру составляют почти $10,5 тыс.

Глава холдинга также рассказал, что Freedom Finance предлагает цифровой автокредит — это удобное быстрое решение для приобретения автомобилей без посещения банка за счет интеграции с 38 госсервисами.

«Одним из наших ключевых продуктов цифровой кредит для поддержки бизнеса. Весь процесс от подачи заявки до зачисления средств занимает всего один день», — констатировал Тимур Турлов, уточнив, что предпринимателям также не требуется посещать банк.

Он подчеркнул, что практически каждая компания в экосистеме холдинга использует госсервисы.

1 апреля в Казахстане состоялось заседание правительства, посвященное взаимодействию государства и банковского сектора.