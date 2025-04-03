Национальная система платежных карт назвала лучшие банки в борьбе с мошенничеством

Сбер признан лучшим банком в защите населения от аферистов по версии НСПК

Сбер стал победителем номинации по защите граждан от мошенников по итогам 2024 года премии «Лучшие в антифроде», организованной Национальной системой платежных карт (НСПК). Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Лучшие банки по противодействию мошенничеству были названы НСПК — оператором платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) — во время второго форума «Антифродум».

Сбербанк показал минимальный уровень мошеннической активности, заняв лидирующую позицию в своей группе.

Кроме того, Сбер продемонстрировал лучшие показатели и стал лауреатом еще в двух номинациях: «Эффективный возврат похищенных средств» и «Лучшие технологии по борьбе с мошенничеством и повышение финансовой грамотности».

Эксперты НСПК отметили высокий уровень разработки инноваций Сбера в сфере борьбы с мошенничеством, а также вклад компании в повышение финансовой грамотности населения и профессиональной квалификации антифрод-специалистов.

Так, жюри отметило такие проекты компании, как библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий», а также участие в создании сериалов о борьбе с аферистами: «Мамонты» и «На крючке».

В номинации «Эксперт года» по решению антифрод-клуба НСПК был отмечен директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Он был номинирован единогласно всеми участниками антифрод - комюнити национальной системы.

Заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев подчеркнул, при выборе победителей учитывались данные об уровне мошеннических атак в отношении клиентов банка. При этом жюри не оценивало банки, подвергавшиеся штрафным санкциям или включенные в штрафные программы.