В США раскрыли детали сделки по TikTok

Вэнс: США потребуется еще несколько дней для завершения сделки по TikTok

США потребуется еще несколько дней для завершения соглашения по китайскому видеосервису TikTok. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, окончательное решение по сделке объявит лично президент Дональд Трамп. Он добавил, что главная задача сделки — гарантировать национальную безопасность Штатов и в то же время сохранить доступ американцев к приложению. В то же время Вэнс не уточнил, кто конкретно выступает партнером США по переговорам.

В январе в США вступил в силу закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений», фактически запрещающий работу TikTok в США под контролем китайской компании ByteDance. Однако президент Дональд Трамп предоставил TikTok отсрочку, поручив министерству юстиции не применять закон в течение 75 дней. Этот период истекает в субботу, 5 апреля, и к этому моменту сделка по продаже американского подразделения TikTok должна быть заключена, иначе приложение окажется заблокировано.

Администрация Трампа рассматривает различные предложения от компаний, включая Oracle и Perplexity, а также от частных лиц, таких как известный блогер Джимми Дональдсон (MrBeast), ведущий «Shark Tank» Кевин О'Лири, основатель Employer.com Джесси Тинсли и миллиардер Фрэнк МакКурт. В среду президент планирует встретиться с представителями Белого дома для обсуждения дальнейшей судьбы TikTok, подчеркивая, что окончательное решение останется за ним.

Не исключается вариант, при котором Трамп одобрит сделку с участием нескольких американских инвесторов, включая Oracle и инвестиционную компанию Blackstone. Однако такая схема, не являясь формальной продажей, может не соответствовать требованиям закона.

Хотя закон должен вступить в силу 5 апреля, не исключено, что Трамп вновь воспользуется правом на продление крайнего срока.

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