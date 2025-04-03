Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли детали сделки по TikTok

Вэнс: США потребуется еще несколько дней для завершения сделки по TikTok
close
Fred Greaves/Reuters

США потребуется еще несколько дней для завершения соглашения по китайскому видеосервису TikTok. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, окончательное решение по сделке объявит лично президент Дональд Трамп. Он добавил, что главная задача сделки — гарантировать национальную безопасность Штатов и в то же время сохранить доступ американцев к приложению. В то же время Вэнс не уточнил, кто конкретно выступает партнером США по переговорам.

В январе в США вступил в силу закон «О защите американцев от контролируемых иностранными противниками приложений», фактически запрещающий работу TikTok в США под контролем китайской компании ByteDance. Однако президент Дональд Трамп предоставил TikTok отсрочку, поручив министерству юстиции не применять закон в течение 75 дней. Этот период истекает в субботу, 5 апреля, и к этому моменту сделка по продаже американского подразделения TikTok должна быть заключена, иначе приложение окажется заблокировано.

Администрация Трампа рассматривает различные предложения от компаний, включая Oracle и Perplexity, а также от частных лиц, таких как известный блогер Джимми Дональдсон (MrBeast), ведущий «Shark Tank» Кевин О'Лири, основатель Employer.com Джесси Тинсли и миллиардер Фрэнк МакКурт. В среду президент планирует встретиться с представителями Белого дома для обсуждения дальнейшей судьбы TikTok, подчеркивая, что окончательное решение останется за ним.

Не исключается вариант, при котором Трамп одобрит сделку с участием нескольких американских инвесторов, включая Oracle и инвестиционную компанию Blackstone. Однако такая схема, не являясь формальной продажей, может не соответствовать требованиям закона.

Хотя закон должен вступить в силу 5 апреля, не исключено, что Трамп вновь воспользуется правом на продление крайнего срока.

Ранее сообщалось, что Google выпустит детскую версию ИИ Gemini.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами