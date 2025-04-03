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В ООН заявили об угрозе потери рабочих мест из-за ИИ

В ООН сообщили, что нейросети могут повлиять на 40% рабочих мест в мире
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Freepik

Развитие искусственного интеллекта может повлиять на 40% рабочих мест в мире. Об этом говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Эксперты обратили внимание на то, что ИИ может обеспечить повышение уровня производительности, но также стать причиной потери рабочих мест из-за автоматизации процессов.

При этом в прогнозе подчеркивается, что ИИ может создавать новые отрасли и расширять возможности работников.

Специалисты добавили, что к 2033 году ИИ, став основной движущей силой цифровой трансформации, рискует усугубить неравенство между государствами.

В феврале сообщалось, что россияне все чаще используют нейросети для устройства на работу. Среди тех, кто прибегает к помощи искусственного интеллекта, самыми популярными инструментами являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic. С их помощью более половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и составляли сопроводительные и мотивационные письма, показало исследование сервиса Работа.ру и AI-интегратора WMT Group.

Реже всего (11%) соискатели использовали нейросети именно для подготовки к собеседованию, в частности ИИ-сервисы для проведения тестовых видео-интервью, оценки речи и поведения при ответе на типовые вопросы (InterviewGPT, Careers.ai, Huru.ai и другие).

Ранее россиян предупредили о рисках поиска работы с помощью нейросетей.

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