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Набиуллина назвала способ перекрыть кислород мошенникам

Набиуллина: Банк России усилит давление на мошенников и перекроет им кислород
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы о том, как Центробанк борется с мошенниками, пишет агентство ТАСС.

Как отметила председатель регулятора, в борьбе со злоумышленниками оказался весьма эффективным механизм двухдневного периода охлаждения по денежным переводам.

В результате, сообщила она, регулятору удалось не позволить мошенникам украсть сотни тысяч рублей россиян. Кроме того, банки, опираясь на данные, предоставленные МВД, начали блокировать карты так называемых дропперов, через которые выводят украденные деньги. Набиуллина назвала это самым уязвимым звеном в мошеннических схемах.

Также она сообщила, что кредитным организациям необходимо понять штрафы за нарушение прав потребителей. По ее словам, усиление материальной ответственности может оказаться существенным сдерживающим фактором для недобросовестного поведения.

Как отметила председатель регулятора, Банк России планирует бороться таким образом с нечестными продажами, защищать права заемщиков и самых уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей и инвалидов.

Ранее Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина.

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