В ВТБ отметили рост спроса на гарантии и аккредитивы у бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2024 году оформили в ВТБ около 27 тыс. гарантий и аккредитивов на общую сумму 833 млрд рублей, рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на встрече с предпринимателями в Ставрополе, посвященной старту проекта «Бизнес баттл».

По его словам, это на 25% больше, чем годом ранее, как по количеству сделок, так и по их объему. Он уточнил, что рост спроса связан с развитием рынка госзаказа и внедрением цифровых технологий, и доля онлайн-продаж малому бизнесу впервые превысила 50%.

Отмечается, что число получателей документарных продуктов среди представителей среднего и малого бизнеса увеличилось на 27%. При этом в 2024 году ими воспользовались около 10 тыс. предпринимателей. Наибольшее количество гарантий приходится на транспорт и инфраструктурное строительство – каждая пятая сделка.

Оптовая торговля занимает 15%, сфера услуг и жилищное строительство – по 10%.

Бортников уточнил, что Москва и Московская область остаются лидерами по объему предоставленных МСБ документарных продуктов, на них приходится треть всех сделок. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 12%.

По данным ВТБ, 75% гарантий выдаются для обеспечения исполнения контрактов, гарантии возврата аванса составляют 13%, а гарантии платежа – 6%.

«В текущих экономических условиях банковские гарантии выходят на первый план как один из ключевых финансовых инструментов для бизнеса. На фоне роста стоимости кредитных ресурсов они становятся не просто альтернативой, а стратегически важным решением для финансирования и управления рисками, обеспечивают устойчивое развитие компаний», — отметил Денис Бортников.

По его словам, цифровые технологии и упрощение процессов в ВТБ делают этот инструмент доступным, превращая банковскую гарантию в удобное решение для бизнеса любого масштаба.

В банке уточнили, что доля дистанционных продаж гарантий клиентам МСБ выросла на 8 п.п., достигнув 36%. При этом представители малого бизнеса оформили в электронном виде более половины гарантий. Отмечается, что ВТБ предоставляет гарантии до 100 млн рублей в рамках госзакупок и коммерческих контрактов за два часа без визита в офис.

В четверг в Ставрополе состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов «Бизнес Баттл». Проект, организованный Русской медиагруппой «Западная пресса», впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.