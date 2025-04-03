В десятках российских регионов в апреле пересчитают платеж за электроэнергию

ФАС: в апреле в 43 регионах России пересчитают платеж за электроэнергию

43 российских региона пересмотрели для ряда потребителей диапазоны дифференцированных тарифов на электроэнергию на зиму. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.

Он отметил, что с разрешения правительства РФ региональные власти пересмотрели тарифные решения, с января введя сезонный коэффициент 1,8 для населения, проживающего в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками домах. Поэтому поставщики электроэнергии должны в апреле осуществить перерасчет выставленных платежей за январь и февраль текущего года.

Магазинов подчеркнул, что ведомство направило соответствующие разъяснения региональным регуляторам и гарантирующим поставщикам и проконтролирует их исполнение.

Всего объемы по диапазонам как в большую, так и в меньшую сторону пересмотрели в 43-х регионах России, еще в 45-ти не стали устанавливать максимальные диапазоны потребления в связи с высоким уровнем газификации и климатическими условиями.

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