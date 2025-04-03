HeadHunter: в России нет дефицита инженеров

HeadHunter: спрос на инженеров в России упал более чем на 20% в 2025 году

В России нет дефицита инженеров: компании в январе-феврале 2025 года разместили 144,4 тыс. вакансий для этих специалистов (-16% за год). А число размещенных резюме выросло на 11%, до 452 тыс. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Элементум Технолоджис» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В январе-феврале наблюдалось сокращение спроса на инженеров почти всех специальностей. Самыми высокими темпами — на 33% год к году — сократилось число вакансий сервисного инженера (с 28,8 тыс. в январе-феврале прошлого года до 19,1 тыс.), главного инженера проекта (-25%, с 5,5 тыс. до 4,1 тыс.), сетевого инженера (-23%, с 2,7 тыс. до 2,1 тыс.) и инженеров-конструкторов (-23%, с 48,6 тыс. до 37,6 тыс.). Из 10 специальностей рост спроса наблюдался всего по трем: инженер ПНР (в 4,5 раза, с 1,4 тыс. до 6,5 тыс.), DevOps-инженер (+8%, с 2,6 тыс. до 2,8 тыс.) и инженер-электронщик (+5%, с 5 тыс. до 5,2 тыс.).

Зарплаты обладателей большинства инженерных профессий в этом году продолжили расти. Медианная предлагаемая зарплата в целом по отрасли в январе-феврале увеличилась на 12% год к году, до 110 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке российском рынке труда стало больше молодежи и меньше сотрудников старшего возраста.