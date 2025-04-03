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Россиянам рассказали, сколько откладывать на финансовую подушку

Аналитик Васильев: нужно откладывать 10% от дохода в месяц на финансовую подушку
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит направлять в сбережения 10% от суммы дохода каждый месяц, чтобы накопить финансовую подушку, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Накопление финансовой подушки не должно быть самоцелью, а должно гармонично сочетаться с другими аспектами жизни человека и его семьи. Первое, что следует сделать, – это повысить свои знания в этой области. Изучите рекомендации профессионалов в области сбережений и инвестирования. Изучите реальный опыт других людей по накоплению финансовой подушки. Больше общайтесь со знакомыми, друзьями и коллегами на эту тему. Будет полезным найти единомышленников, которые решают схожую задачу. Во-вторых, нужно больше зарабатывать или больше сберегать», — отметил аналитик.

Васильев призвал россиян рассмотреть вопрос о дополнительном образовании, повышении квалификации или найти более доходную и при этом подходящую работу. Аналитик посоветовал пообщаться на эту тему с руководителем, коллегами и знакомыми.

Эксперт заключил, что накопления нужно инвестировать, и отметил, что сейчас разумно фиксировать текущие высокие рублевые ставки на длительный срок на вкладах (под 20%) и облигациях под 15-21%.

Ранее было названо самое простое соотношение рублей и валюты в сбережениях.

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