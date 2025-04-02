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Сбер оценил эффект от налоговых льгот в программе долгосрочных сбережений

Сбер поддержал инициативу Минфина о налоговых льготах по ПДС для работодателей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Разработанный Минфином законопроект, который предусматривает налоговые льготы для компаний, участвующих в софинансировании взносов сотрудников в программу долгосрочных сбережений (ПДС), способен дополнительно привлечь в программу до 65 млрд рублей. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

Так, согласно инициативе Минфина, расходы работодателей на софинансирование взносов сотрудников в ПДС могут быть учтены в составе затрат, что снизит их налогооблагаемую базу.

«Такое изменение существенно повысит привлекательность ПДС для бизнеса, особенно в условиях острой конкуренции за высококвалифицированные кадры», — отметил Вестеровский.

Согласно данным исследования СберНПФ и платформы Работа.ру, 46% опрошенных компаний готовы поддерживать участие своих сотрудников в ПДС. При этом половина из них рассчитывает на введение налоговых льгот.

По оценке Вестеровского, принятие законопроекта способно привести к значительному росту участников программы.

«С нашей точки зрения, эту инициативу можно расширить. Например, ввести налоговый вычет по личным взносам сотрудника в рамках ПДС прямо у работодателя, аналогично действующему порядку в договорах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По нашим оценкам, в следующем году благодаря этим мерам в ПДС можно будет дополнительно привлечь до 65 млрд рублей», — сообщил топ-менеджер Сбера.

Напомним, программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Участники программы могут получить софинансирование от государства до 360 тыс. рублей за десять лет, а также налоговый вычет до 52 тыс. рублей ежегодно. По данным Банка России на 31 января 2025 года, граждане заключили 3,3 млн договоров ПДС, а сумма привлеченных средств составила 245 млрд рублей.

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