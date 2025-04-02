Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФССП РФ закрыла производство по долгам в ряде регионов в пользу бюджета Украины

В Донбассе и Новороссии ФССП РФ закрыла производство по долгам в пользу Украины
close
Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России при работе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях закрыла исполнительные производства по долгам в пользу бюджета и банков Украины. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

По его словам, в этих регионах была создана особая нормативно-правовая база с участием российского парламента.

В декабре 2022 года был принят закон об особенности применения закона об исполнительном производстве в новых регионах РФ, и там были изложены все аспекты, отметил Аристов.

ФССП пересмотрела, переинвентаризировала более 4 тыс. исполнительных документов и вновь приступила к исполнению по ним. При этом были завершены исполнительные производства по долгам в пользу украинского бюджета и кредитных организаций республики, рассказал директор ведомства.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее на Украине конфисковали активы «Татнефти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами