ФССП РФ закрыла производство по долгам в ряде регионов в пользу бюджета Украины

В Донбассе и Новороссии ФССП РФ закрыла производство по долгам в пользу Украины

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России при работе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях закрыла исполнительные производства по долгам в пользу бюджета и банков Украины. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

По его словам, в этих регионах была создана особая нормативно-правовая база с участием российского парламента.

В декабре 2022 года был принят закон об особенности применения закона об исполнительном производстве в новых регионах РФ, и там были изложены все аспекты, отметил Аристов.

ФССП пересмотрела, переинвентаризировала более 4 тыс. исполнительных документов и вновь приступила к исполнению по ним. При этом были завершены исполнительные производства по долгам в пользу украинского бюджета и кредитных организаций республики, рассказал директор ведомства.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

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