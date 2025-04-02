Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятая женщина-миллиардер из России попала в список Forbes

Владелец «Подружки» Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина стала пятой женщиной из России, попавшей в список миллиардеров журнала Forbes.

Состояние Володиной достигло $1,1 млрд, сообщает издание.

В 2000-е годы Татьяна Володина работала в российском подразделении компании The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique в России, затем встала во главе «дочки» японской корпорации Shiseido. В 2011 году она была назначена генеральным директором «Алькор и Ко», в 2013 году Володина вошла в число совладельцев компании, а затем установила над ней контроль. В настоящее время в группу «Алькор и Ко» входят сети магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (около 600 магазинов), говорится в статье.

Forbes пишет, что сейчас официальным владельцем группы «Алькор и Ко» значится кипрская компания Letu Holdings Limited, при этом 100% ее акций принадлежат другой кипрской компании GLT Invest & Trade Ltd. Володина владеет 59,2% акций последней. Еще 39,5% акций находятся в собственности «Алькор и Ко», чуть более 1% — в руках топ-менеджеров компании.

Ранее Forbes опубликовал список богатейших людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами