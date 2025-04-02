Пятая женщина-миллиардер из России попала в список Forbes

Владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина стала пятой женщиной из России, попавшей в список миллиардеров журнала Forbes.

Состояние Володиной достигло $1,1 млрд, сообщает издание.

В 2000-е годы Татьяна Володина работала в российском подразделении компании The Estée Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique в России, затем встала во главе «дочки» японской корпорации Shiseido. В 2011 году она была назначена генеральным директором «Алькор и Ко», в 2013 году Володина вошла в число совладельцев компании, а затем установила над ней контроль. В настоящее время в группу «Алькор и Ко» входят сети магазинов «Лэтуаль» (1000 магазинов) и «Подружка» (около 600 магазинов), говорится в статье.

Forbes пишет, что сейчас официальным владельцем группы «Алькор и Ко» значится кипрская компания Letu Holdings Limited, при этом 100% ее акций принадлежат другой кипрской компании GLT Invest & Trade Ltd. Володина владеет 59,2% акций последней. Еще 39,5% акций находятся в собственности «Алькор и Ко», чуть более 1% — в руках топ-менеджеров компании.

Ранее Forbes опубликовал список богатейших людей.