Ученые «Роснефти» продолжат исследования редких видов птиц

Экспедиционные исследования птиц Бреховских островов и прилегающих территорий Гыданского полуострова, которые были организованы компанией «Роснефть» на севере Красноярского края в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Тамура», позволят уточнить численность и видовой состав стай. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Во время проведенных работ на орнитологической территории международного значения ученые зафиксировали 60 видов редких птиц. Среди них — сапсан, казарка, водоплавающие синьга и морянка, а также сибирские теньковки, белобровики и бурые дрозды.

Кроме того, в компании напомнили, что при поддержке «Роснефти» проводятся исследования краснокнижных птиц в Сахалинской области и Хабаровском крае.

Так, специалисты Комсомольского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») и ученые «Заповедного Приамурья» продолжают работу над проектом «Под сильным крылом» по сохранению краснокнижных белоплечих орланов — самого большого представителя рода орланов.

Помимо этого, в рамках этого проекта его участники ведут эколого-просветительскую деятельность для молодежи Комсомольска-на-Амуре. К Международному дню птиц специалисты заповедника провели для детей познавательную лекцию с викториной.

Также в «Роснефти» рассказали, как самарские нефтяники помогают ученым-орнитологам сохранять другого представителя рода орланов — белохвостого орлана.

В этом году Самарская группа предприятий «Роснефти» подвела итоги первого этапа грантового конкурса научно-исследовательских проектов изучения этой редкой птицы на территории региона.

При поддержке «РН-Уватнефтегаз» орлана-белохвоста также изучают в Тюменской области.

В свою очередь компания «РН-Ванкор» помогла организовать научную экспедицию в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края.

Напомним, с 2020 года «Роснефть» совместно с Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом проводит комплексные исследования белой чайки.

Заботу об окружающей среде в «Роснефти» называют частью корпоративной культуры.

1 апреля во всем мире отмечается Международный день птиц, который призван привлечь внимание к важности сохранения видового разнообразия и численности пернатых в естественной среде обитания.