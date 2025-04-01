Эксперты предупредили о рисках роста цен на маркетплейсах

Поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, регулирующие трансграничную электронную торговлю, приведут к удорожанию товаров на иностранных маркетплейсах. Об этом заявила президент Ассоциации трансграничной электронной торговли Галина Донцова на заседании Торгово-промышленной палаты (ТПП), передают «Ведомости».

Согласно новым правилам, вступающим в силу в 2025 году, товары электронной торговли будут облагаться единой импортной пошлиной, а порог беспошлинного ввоза постепенно обнулится. Это означает, что продукция с иностранных площадок, таких как AliExpress или Amazon, станет дороже, чем товары, ввозимые через дистрибуторов (B2B).

По расчетам ассоциации, стоимость товара при розничной торговле (B2C) может достигать 150 условных единиц (УЕ), тогда как оптовый импорт (B2B) обходится в 90 УЕ. Разница объясняется комиссией маркетплейсов (до 15 УЕ), высокой логистической стоимостью (15 УЕ против 5 УЕ у опта) и налоговой нагрузкой: НДС для B2C составит 37,8 УЕ против 19,95 УЕ у B2B.

С 2025 года товары электронной торговли перестанут приравниваться к «вещам для личного пользования» и будут облагаться НДС. Как отметил замминистра финансов Алексей Сазанов, это сделает трансграничную торговлю «полноценным каналом», где налоги взимаются с прибыли.

Член комитета ТПП Андрей Спартак предупредил об «искажении конкурентной среды». По его мнению, рост цен на импорт может ослабить конкуренцию, но важно сохранить доступность товаров для потребителей.

В 2024 году российский локальный рынок e-commerce вырос на 38% (до 11 трлн руб.), а трансграничные продажи — на 5% (до 330 млрд руб.). Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует ускорение трансграничной торговли в 2025 году из-за укрепления рубля, однако локальные площадки останутся ключевыми для россиян.

Ранее в России снизится средний чек за покупки на маркетплейсах.