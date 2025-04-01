Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по ипотеке на 1,5-2%

С 1 апреля Сбербанк понизил ставки по ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья на 1,5%, а по программе «Строительство жилого дома» — на 2%. Об этом сообщает ТАСС.

Сбербанк уменьшил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик». Так, на 1,5% стали меньше ставки на покупку первичного и вторичного жилья, в связи с этим минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составит 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» сократилась на 2%, минимальное значение с учетом всех действующих скидок составит 26,8%.

Сбербанк также сообщил, что установил новую скидку на ставку в размере 1% при приобретении объектов, находящихся на проектном финансировании банка.

В кредитной организации подчеркнули, что Сбербанк первым среди крупных банков страны задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования.

23 марта в ЦБ РФ сообщили о признаках снижения цен на жилье в отдельных регионах России.

Ранее россиянам напомнили о расширении семейной ипотеки.