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В Сбере исключили возможность кражи денег с банковских счетов через биометрию

Сбер назвал человеческий фактор одной из основных причин мошенничества
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Хищение средств мошенниками с банковских счетов граждан с помощью записи голоса жертвы или изображения лица технически невозможна. Об этом рассказали специалисты Сбера, сообщает ТАСС.

Ранее МВД сообщило о случаях, когда мошенники звонили людям по видеосвязи для сбора биометрических данных, таких как голосовые записи или изображения лица. Однако в Сбере подчеркнули, что такие данные не могут быть использованы для получения доступа к банковским услугам.

«Мошенники не могут похитить деньги, записав голос жертвы (например, слово да) или получив изображение лица. Простое фото из интернета не дает доступа к деньгам и банковским услугам. Это технически невозможно по множеству причин», — отметили в банке.

В Сбере уточнили, что основная угроза безопасности связана не с уязвимостями биометрических систем, а с действиями самих пользователей, которые добровольно передают доступ злоумышленникам.

Специалисты банка рапссказали, что система биометрии Сбера работает с точностью распознавания 99,999% и способна отличать реальные лица от фотографий и видео, а также учитывает изменения внешности пользователя.

«Наш сервис не зависит от иностранных технологий, а наши российские специалисты написали все 100% программного кода - это только подтверждает безопасность и надежность», — говорится в сообщении Сбера.

В банке пояснили, что биометрические данные хранятся в преобразованном виде в Единой биометрической системе (ЕБС), что делает невозможным их использование без предварительной регистрации. При этом регистрация проводится лично в отделении банка или другой аккредитованной организации, а также через приложение «Госуслуги биометрия».

Кроме того, для дополнительной защиты система проверяет живого человека через технологию Liveness, а чувствительные операции требуют подтверждения через SMS, push-уведомления или контрольное слово. Также банки применяют дополнительные уровни защиты, такие как привязка к устройству и двухфакторная аутентификация при входе с нового устройства.

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