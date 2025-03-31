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Во Франции оштрафовали Apple на €150 млн

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple на €150 млн
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Shutterstock

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американскую корпорацию Apple на €150 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что штраф был присвоен «за злоупотребление своим доминирующим положением в секторе распространения мобильных приложений на устройствах на базе iOS и iPadOS». Речь идет о периоде с апреля 2021 года по июль 2023 года.

18 марта сообщалось, что Apple могла бы выпустить в 2025 году революционный iPhone, лишенный всех разъемов, однако регуляторное давление со стороны Европейского союза заставило компанию пересмотреть свои планы. Согласно источнику, iPhone 17 Air мог бы стать первым устройством без каких-либо физических портов, включая разъем для зарядки и передачи данных USB Type-C. Разработка предполагала полный переход на беспроводные технологии для зарядки устройства. Однако, несмотря на потенциальные перспективы такого подхода, проект был остановлен.

Ранее были названы модели iPhone, которые получат обновление до iOS 19.

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