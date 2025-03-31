Пассажирские авиаперевозки показали рост в годовом выражении

Объем мировых авиаперевозок в феврале показал рост 2,6% относительно того же периода прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно сообщению, в январе рост составлял 9,8% год к году. В месячном выражении показатель показал снижение на 2,5% в феврале к январю. При этом международные авиаперевозки показали рост на 5,6% в годовом исчислении, тогда как внутренние перевозки сократились на 1,9%. Показатель загрузки пассажирских кресел (PLF) в феврале составил рекордные 81,1% для этого месяца.

В середине февраля заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов заявлял, что количество поездок в РФ из других стран за прошедший год выросло на 40% и составило около 5 млн. По его словам, добиться этого удалось благодаря развитию туристической сферы и продвижению России за рубежом под брендом Discover Russia.

Ранее новый посол России в США пообещал заняться вопросами возобновления авиасообщения между двумя странами.