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Миронов предложил проверить качество продукции оптовых компаний

Миронов: перед посевным сезоном нужно проверить качество продукции оптовиков
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Александр Натрускин/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что перед началом посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу.

Он обратил внимание, что на российском рынке каждый год складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян. По оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством, отметил политик.

«Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что в РФ не хватает качественного отечественного посевного материала. Эту проблему нужно решать, добавил он.

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