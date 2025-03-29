Власти Панамы обновили список судов, находящихся под западными санкциями

Власти Панамы аннулировали регистрацию 107 судов, оказавшихся под западными санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Морского управления Панамы.

«Морское управление Панамы аннулировало регистрацию 107 судов, которые ходили под флагом Панамы и были включены в международные санкционные списки», — указано в заявлении.

Уточняется, что под «международными санкционными списками» подразумеваются американские, британские и европейские санкционные документы. Также Морское управление Панамы выпустило дополнительное заявление о том, что идет процесс пересмотра национального законодательства с целью укрепления торгового флота Панамы и обеспечения строгого контроля в соответствии с «международными конвенциями».

До этого стало известно, что танкеру Andaman Skies, идущему под флагом Гондураса с нефтью на борту, которая считается партией теневого флота России, не разрешили зайти в индийский порт Вадинар для разгрузки.

Ранее сообщалось, почему Китай ограничил импорт российской нефти.