Родителей подростков будут уведомлять о выдаче банковских карт их детям

ЦБ РФ: родителей подростков будут уведомлять о выдаче им банковских карт

С 29 марта банки будут уведомлять родителей подростков о выдаче банковских карт их детям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на положение Центробанка.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информирование о выдаче банковской карты будет прописано в договоре с финансовой организацией.

До этого Следственный комитет сообщал, что в Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта».

Также портал «Север-пресс» сообщал, что в Красноселькупском районе школьница «спасала» накопления семьи и оставила родителей без денег.

Девочка имела доступ к онлайн-банку одного из родителей. Послушавшись мошенников, она перевела им 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери.