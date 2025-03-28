Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на кофе

Специалист Чантурия: цены на кофе снизятся к осени
close
Freepik.com

Цены на кофе в России снизятся к осени 2025 года, когда ситуация на рынке стабилизируется. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, после этого они «вернутся к адекватным значениям». Он уточнил, что речь идет о стабилизации стоимости сырья, которое образует начальную себестоимость товара.

«Цены на сырье за год выросли в среднем в два с половиной раза. И если мы вернемся к адекватной ситуации, когда они понизятся к тем значениям, на которых они торговались год назад, то мы тогда будем считать, что ситуация более-менее стабилизировалась», — сказал Чантурия.

Основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина до этого сообщила «Газете.Ru», что самый дорогой сорт кофе в России сейчас — Kopi Luwak (или «кофе лювак»). 1 кг такого кофе стоит от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, уточнила она. По ее словам, Kopi Luwak производится в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.

Ранее россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами