В Сбере поддержали выдачу средств ФНБ для ВСМ через субординированные депозиты банков

Александр Ведяхин: ФНБ распределит 300 млрд рублей между банками на проект ВСМ

Сбербанк поддерживает решение правительства РФ о предоставлении средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» через субординированные депозиты банков, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, такое решение взаимовыгодно для государств и банков.

«С одной стороны, Минфин передает проектный риск банкам, а с другой, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны», — сказал он.

Ведяхин добавил, что для реализации идеи необходимо провести большую работу по обновлению нормативных документов.

По его словам, Сбер тесно сотрудничает с Минфином, Минэком и Минтрансом.

«Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством», — сказал он.

Ведяхин отметил, что работу планируется завершить в ближайший месяц.

«На проект предусмотрено 300 млрд средств из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре», — заключил он.