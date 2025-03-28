Роскачество запустило голосование по выбору знака веганской продукции

В России стартовало открытое всенародное голосование по выбору изображения для знака, подтверждающего, что товар прошел испытания и сертификацию на соответствие стандарту растительной, веганской и вегетарианской продукции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскачества.

На предыдущем этапе экспертное жюри конкурса изучило и оценило работы участников, поданных из различных регионов страны.

В экспертную комиссию вошли замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев, предправления Союза производителей продукции на растительной основе Андрей Волков, певица Валерия, олимпийский чемпион Алексей Воевода, телеведущая Анастасия Чернобровина, управляющая медиа-холдингом Vegeterian Раса Неаполитанская, журналист Ирина Годзилова, глава VeganRussia Марина Борисова. Председателем комиссии стал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Выбор российского знака растительной продукции — большой и важный шаг для потребителей и производителей. Этим знаком на полках будет отмечена проверенная и качественная продукция, а покупатели смогут быть уверены в своем выборе. Производители же, получившие право маркировать свою продукцию этим логотипом, будут иметь преимущество среди конкурентов и пользоваться большим доверием потребителей», — заявил Протасов.



Певица Валерия добавила, что работы «отличаются сочностью, яркостью и интересной интеграцией темы веганства и качества». По мнению Воеводы, такой знак на растительных продуктах «даст дополнительный импульс для повышения качества товаров в целом и улучшению рациона потребителей, которые будут уверены в том, что приобретают товары проверенных производителей».

Выбранным федеральным знаком будет отмечаться продукция производителей, которые пройдут проверку аккредитованного органа по сертификации «Роскачество — Веган» на соответствие ГОСТу, зарегистрированному Росстандартом. Данные о сертифицированных и получивших знак товарах будут вноситься в реестр Росаккредитации. Знак будет означать, что продукция полностью отвечает указанной на упаковке информации и действительно не содержит компонентов животного происхождения.

Основная задача конкурса по разработке и выбору главного отечественного бренда вегетарианской продукции — разработать визуальный образ, который отражает философию и ценности веганства. По задумке в новый логотип должны быть интегрированы изобразительные, словесные и другие элементы, которые подчеркивают натуральность и пользу растительных продуктов.

Победитель конкурса получит право заключить договор на разработку брендбука нового федерального знака, а также Центра компетенций по развитию растительной и веганской продукции Роскачества.

Ранее было обнаружено, что веганам и мясоедам присущи разные черты характера.