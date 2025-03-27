Названы компании, которые могут вернуться в Россию вслед за Ariston

Аналитик Найшева: Starbucks и Boeing могут вернуться в Россию вслед за Ariston

Сеть кофеен Starbucks, энергетический трейдер Gunvor, автопроизводители и производитель самолетов Boeing могут вернуться в Россию вслед за Ariston, заявила «Газете.Ru» специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

«О намерении вернуться в Россию после снятия санкций заявляли многие крупные мировые энергетические трейдеры (в частности, Gunvor); компании, торгующие люксовыми брендами одежды и аксессуаров и представители ресторанного бизнеса (например, Starbucks). Могут захотеть восстановить прямые продажи многие автопроизводители. Однако все прекрасно понимают, что за прошедший период произошло много изменений и российский рынок во многом успел адаптироваться и преуспеть без зарубежных партнеров, поэтому вопрос о возвращении к «как было раньше» уже точно не стоит. Также вполне вероятно, что Boeing (ранее, чем Airbus) постараются возобновить если не полноценные поставки авиасудов, то проведение техобслуживания и процедур предполетного контроля с необходимым оборудованием», — отметила Найшева.

Производитель водонагревателей и отопительного оборудования Ariston из Италии 27 марта объявил о возобновлении работы в РФ.

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