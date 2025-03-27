В Сбере заявили о необходимости законодательно закрепить обязанности по работе с дропами

В России нужно системно решать проблему дропперов, заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков. Нужно вовлекать в эту работу все заинтересованные организации и кардинально перестраивать процессы взаимодействия между участниками», — отметил он.

По словам Кузнецова, Сбер по своей инициативе занимается работой по возврату средств со счетов дропов.

«Мы вырабатываем эффективные механизмы возврата денег. Однако банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, маркетплейсы, МВД и государственные сервисы (Госуслуги)», — добавил он.

Кузнецов отметил, что Сбер сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами, чтобы своевременно блокировать деньги на счетах дропперов.

«Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 млрд рублей», — заключил он.

Напомним, дропы – это одна из мошеннических схем, когда человек выводит и обналичивает похищенные средства.