«Американская яйцефляция»: в России предложили помочь США поставками яиц

В США на фоне вспышки птичьего гриппа яйца стали очень дорогими и отпускаются строго по одной упаковке в руки. При этом в России ситуацию удалось наладить — производители нарастили темпы, а цены начали снижаться. На этом фоне РФ могла бы помочь Штатам в борьбе с «яйцефляцией» своими поставками, заявил kp.ru руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

В России с начала текущего года зафиксировали только одну вспышку птичьего гриппа H5N1 среди дикой птицы в Хабаровском крае, напомнил эксперт. При этом производство растет — так, с 3,2 млрд штук в январе 2024 года его темпы достигли 3,4 млрд в январе текущего года. В результате импорт яиц сократился на 20%.

По мнению Тихонова, таких результатов удалось добиться благодаря мерам правительства и бизнеса — на этом фоне сегодня в магазине снова можно найти упаковку из десяти яиц по 70 рублей, а оптовики даже сообщают о затаривании рынка.

«Так что можем немного даже помочь Америке — тем более, что у нас есть прекрасные птицефабрики на Дальнем Востоке, например, в Комсомольске- на-Амуре. Из этого города, по его мнению, логистика будет недорогой», — предложил эксперт.

Он также отметил, что даже в пик птичьего гриппа сильно производство яиц в России не проседало, а что касается прошлого скачка цен, то он во многом произошел из-за роста цен на импортное оборудование, электричество и так далее.

Напомним, до этого эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил, что в этом году россиянам можно не опасаться обычного для Пасхи скачка цен на яйца – на фоне завершения кризиса из-за птичьего гриппа и наращивания производственных мощностей, их стоимость, напротив, будет падать. Что касается предыдущих волн подорожания, то они были связаны с птичьим гриппом в 2023 году, из-за чего Белоруссия, традиционно занимающая большую долю импорта, поставки приостанавливала. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен.