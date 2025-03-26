Алюминиевую ассоциацию назвали одной из самых эффективных отраслевых структур

За 10 лет в состав Алюминиевой ассоциации вошли более 150 компаний

Алюминий играет ключевую роль в экономике, будучи универсальным материалом. Об этом в приветствии участникам годового собрания Алюминиевой ассоциации, приуроченного к 10-летию организации, заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

По его словам, за годы с момента своего учреждения ассоциация стала одной из самых эффективных отраслевых структур.

«Сегодня в ее составе уже более 150 компаний, на долю которых приходится свыше 80% производства алюминиевой продукции высоких переделов. Спектр ее применения постоянно расширяется, и это следствие тесного взаимодействия ассоциации с отраслями потребления» — сказал он.

Мантуров отметил, что правительство с самого начала поддерживало развитие внутреннего спроса на алюминий.

«Это совместная работа бизнеса и государства, и она дает ощутимые результаты. С 2016 года потребление отечественной алюминиевой продукции и полуфабрикатов увеличилось более чем на 60%. Такая динамика обеспечена повышением технологического уровня отрасли, а также регуляторными решениями, направленными на расширение использования алюминия в ключевых секторах экономики», — добавил он.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул, что российская алюминиевая отрасль стала не только высокотехнологичной индустрией, но и важным драйвером роста для базовых секторов экономики. По его мнению, рост спроса на российский алюминий внутри страны демонстрирует мощь промышленного потенциала страны.

На собрании был представлен отчет о работе ассоциации за 2024 год, а также обсуждены основные тренды развития отрасли. По итогам мероприятия в состав ассоциации приняли 14 новых компаний.

Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская отметила, что сотрудничество участников ассоциации способствует созданию новых продуктов и реализации значимых проектов в различных областях.

«Спрос на отечественный алюминий на внутреннем рынке с каждым годом растет, и сотни компаний в стране по всей цепочке создания стоимости – от полуфабрикатов до готовой продукции – обеспечивают потребности ключевых отраслей промышленности и создают положительный импульс регионам присутствия в создании новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет и общего развития городов», – отметила она.