Депутат рассказал, как наиболее выгодно взять ипотеку

Чтобы взять ипотечный заем наиболее выгодно, необходимо зарекомендовать себя банку как добропорядочного плательщика, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Он призвал россиян следовать трем советам для выгодной покупки жилья в кредит.

«Во-первых, узнайте о льготной ипотеке. Сейчас на нее имеют право ИТ-работники, молодые, многодетные семьи, военнослужащие, жители, которые приобретают дом в сельской местности. Процентная ставка очень отличается: если льготная программа — это в среднем 6–8%, то обычная — 25–30%. Во-вторых, старайтесь максимально увеличить первоначальный взнос. Он значительно снижает риски для банка. В результате банк предлагают более низкую процентную ставку и выгодные условия кредитования. Кроме того, чем меньше сумма кредита, тем меньше процентов вы заплатите в итоге», — подчеркнул Никитин.

Он привел пример. Так, квартира за 10 млн рублей покупается по семейной ипотеке. Минимальный первоначальный взнос по новым условиям ― 50,1% (5,010 млн рублей), ставка по кредиту — 6%, его срок — 15 лет. При таких вводных ежемесячный платеж равен 42,1 тыс. рублей, а сумма кредита — 4,99 млн рублей. Депутат отметил, что увеличение первоначального взноса на 10% позволит снизить сумму кредита до 4 млн рублей , а платеж — до 33,8 тыс. рублей.

Третий совет — оценивать свое финансовое положение и риски. Никитин призвал рассмотреть страхование жизни и здоровья: обычно оно не является обязательным, но может защитить вас и вашу семью в случае непредвиденных обстоятельств. А вот страхование имущества может влиять на размер ставки, предупредил депутат. Никитин рекомендовал не торопиться с решением: выбор ипотеки — это серьезный шаг, который влияет на финансовую жизнь человека на долгие годы.

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