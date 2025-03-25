Ретейлер «О'Кей групп» сменит место регистрации с Люксембурга на Россию

Крупный российский ретейлер «О'Кей групп» объявил о решении акционеров сменить место регистрации с Люксембурга на Россию. Об этом сообщается в официальном релизе на сайте компании.

В официальном сообщении O'KEY Group S.A. указано, что 25 марта 2025 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение о переносе корпоративной юрисдикции.

По итогам собрания было определено, что после прохождения всех необходимых юридических процедур компания получит регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество «О'Кей груп» (МКПАО «О'Кей груп»).

В декабре прошлого года совет директоров O'KEY Group принял решение продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту. В компании тогда заверили, что магазины продолжат работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.

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