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Сбер стал одним из самых дорогих банковских брендов по версии Brand Finance

Сбер вошел в число 25 самых дорогих банковских брендов Европы
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Сбер

Сбер занял 22 место в рейтинге 25 самых дорогих банковских брендов Европы и 78 место в рейтинге Top 500 Banking Brands, сообщается в журнале Brand Finance.

Стоимость бренда Сбера, по данным рейтинга, достигла $4,8 млрд.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, Сбер является крупнейшим мировым бигтехом.

«Десятки научных подразделений работают в компании над сотнями высокотехнологичных проектов и прикладных исследований в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, робототехники и многих других», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер продолжит развивать свои технологии для удобства и безопасности клиентов.

В Brand Finance отметили, что Сберу доверяют 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов. Также Сбер первым в России запустил сервис оплаты товаров и услуг по биометрии – «Оплата улыбкой» — для всех граждан РФ старше 18 лет. За 2024 год им воспользовались более 2 миллионов россиян.

Напомним, Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.

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