Россияне в два раза чаще стали покупать ненужные вещи

Количество опрошенных россиян, приобретающих ненужные им вещи на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, увеличилось вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

38% респондентов признались, что стали тратить значительно больше денег на покупку ненужных вещей в онлайн-магазинах и на маркетплейсах, чем годом ранее. При этом общий чек на онлайн-покупки либо не изменился вовсе, либо изменился, но незначительно. Примечательно, что в прошлом году таких респондентов было лишь 18%. 33% опрошенных признались, что не заметили динамики по приобретению неиспользуемых в будущем вещей, а оставшиеся 29% подчеркнули, что за последний год поменяли свою финансовую стратегию и стали покупать ненужные вещи значительно реже.

К бесполезным онлайн-покупкам 34% опрошенных россиян отнесли китайскую одежду по низким ценам, которая на фото выглядит лучше, чем в реальности. В то же время 25% опрошенных признались, что почти никогда не используют сувениры и декоративную посуду, приобретенные из-за красивого принта. 14% не пользуются косметикой и парфюмерией, заказанной в онлайн-магазинах в период скидок, а 17% отложили в дальний угол бытовую технику. Оставшиеся 10% респондентов затруднились ответить, какие именно онлайн-покупки они считают наиболее бесполезными.

Рейтинги бесполезных вещей меняются в зависимости от сезона. Так, зимой наиболее бесполезными приобретениями, по мнению пользователей, являются декор для дома и гирлянды, весной — семена, летом — одежда, а осенью — обувь.

28% опрошенных отметили, что за последний год потратили на вещи, которые им не пригодились, до 10 тыс. рублей, 29% — до 25 тыс. рублей, 24% — до 50 тыс. рублей, а 13% — до 100 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей на ненужные покупки в онлайн-магазинах потратили лишь 6% опрошенных.

Чаще всего покупают вещи, которыми не пользуются в будущем, женщины от 35 до 45 лет, в то время как наибольшую рациональность в онлайн-покупках демонстрируют мужчины в той же возрастной категории. Чаще всего покупают «лишние» вещи жители Москвы и Московской области, а реже всего — жители Екатеринбурга.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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