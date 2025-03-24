Рост предложения повысит популярность алюминиевых окон у частных строителей

В индустриальном парке «М8 Инновации» в Сергиево-Посадском районе Московской области строится производство, которое сможет выпускать более 800 алюминиевых светопрозрачных конструкций (СПК) в сутки. Об этом рассказал владелец компании Ecookna Group Андрей Филоненко.

По словам бизнесмена, решение о старте проектирования этого производства со сроком окупаемости 5-7 лет было принято в 2020 году.

«Этим летом мы планируем запустить линии на площади более 5 тыс. кв. м», — сообщил Филоненко.

Он добавил, что компания отмечает большой спрос на алюминиевые конструкции, поэтому инвестирует в проект собственные средства и не использует заемный капитал.

Бизнесмен отметил, что пластиковые окна сохраняют свою востребованность, и вместе с этим активно развивается тренд на увеличение площади остекления.

«При больших размерах оконных проемов у пластиковых окон увеличивается коэффициент линейного температурного расширения – это приводит к изменению геометрии открывающихся элементов, в частности к провисанию и расшатыванию конструкции. Вопрос по остеклению больших проемов решается с помощью решений в алюминиевых профильных системах. Такой материал выдерживает более мощные ветровые, силовые нагрузки, более долговечный, устойчив к коррозии, а также прост в уходе. Он позволяет реализовывать объекты, где архитекторами заложены в проект большие проемы и на большой высоте», — пояснил он.

Руководитель группы проектов Алюминиевой ассоциации Александр Волокитин отметил, что в 2024 году доля алюминиевых решений на российском рынке светопрозрачных конструкций продолжила расти и превысила 25%.

«Серьезному проникновению алюминиевых СПК в эконом-сегмент многоквартирного строительства и в сегмент индивидуального строительства (ИЖС) мешает по сути только дефицит предложения. Проект Ecookna Group будет первой в России крупной фабрикой алюминиевых СПК для рынка B2C, она сможет производить 300-350 тыс. квадратных метров окон в год. И строительному рынку нужно несколько таких фабрик», — сказал Волокитин.

Он уточнил, что если в 2010 году алюминиевые окна применялись только на объектах класса «бизнес» и «премиум», то сейчас их все чаще используют и при строительстве доступного жилья.

«Экспансия алюминиевых СПК в сектор частного строительства пока сдерживается как раз нехваткой предложения от производителей и отсутствием широкой сбытовой сети. Снять эти барьеры должно появление крупных оконных фабрик», — заявил Волокитин.