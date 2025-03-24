Компания Greenworks отмечает юбилей на российском рынке

Оборот Greenworks за 10 лет вырос до 9 млрд рублей

Производитель аккумуляторной садовой техники Greenworks отмечает 10-летний юбилей на российском рынке в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

За это время оборот компании вырос до 9 млрд рублей. Также в 2024 году доля рынка Greenworks в сегменте аккумуляторной садовой техники достигла 20%. Продукцию компании продают более чем в 1 тыс. розничных магазинов России. Всего компания насчитывает 300 фирменных сервисных центров и имеет собственный склад в Подмосковье общей площадью более 12 тыс. кв. м.

В компании рассчитывают, что в 2025 году оборот в России должен вырасти на 60%.

В Greenworks отметили, что компания лидирует в 5 ключевых товарных категориях аккумуляторной садовой техники, занимая 59% доли рынка газонокосилок, 15% — аккумуляторных цепных пилах, 18% — триммерах, 23% — кусторезах и 40% — воздуходувах.

Одним из главных факторов успеха бренда в компании называют собственное вертикально интегрированное производство, обеспечивающее полный контроль над каждым этапом создания продукции. Также важным является то, что 80% компонентов Greenworks производит самостоятельно.

На заводах компании используют передовые технологии автоматизированного и роботизированного производства, включая оборудование для высокоточного литья под давлением, механической обработки и другие. Также компания уделяет особое внимание разработке ключевых компонентов техники. В производстве литий-ионных аккумуляторов применяются собственные инновационные решения, обеспечивающие оптимальную плотность энергии, безопасность и стабильную работу батарей.

Всего ежедневно Greenworks выпускает 20 тыс. аккумуляторных батарей, 30 тыс. бесщеточных двигателей и 100 тыс. электронных компонентов.

Продуктовый ряд компании состоят из 4 платформ: 24V и 40V (любительский сегмент для дома и сада), 60V (полупрофессиональная линейка садовой техники для требовательных частных потребителей) и 82V (профессиональный сегмент для ландшафтных дизайнеров, озеленителей и других).

В настоящее время продукция Greenworks продается в США, Канаде, Европе, России и СНГ.

В компании добавили, что в 2023 году был запущен проект по благоустройству малых городов России, а в 2024 компания стала официальным партнером футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Напомним, компания была основана в 2002 году. В 2009 году основатель Йин Чен создал собственный бренд Greenworks. Основным рынком сбыта стали США. В 2012 году компания запустила платформу 40V, а в 2015 году запустила профессиональную линейку Greenworks Commercial 82V. В 2025 году Greenworks запустит собственное производство инновационных аккумуляторов Optimus Core.