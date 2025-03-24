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Россиян предостерегли от покупок, которые грозят блокировкой банковской карты

Финансист Фрумина: банк может заблокировать карту при подозрении на ее кражу
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Если банк заподозрит, что используется украденная карта или произошел взлом учетной записи, покупка может быть заблокирована, сообщила «Прайму» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Блокировка в целях безопасности происходит после нескольких неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита», — сказала эксперт.

Она пояснила, что во втором случае блокировка может произойти, если родители ограничили расходы своих детей. Фрумина рассказала, что банки используют систему мониторинга транзакций. Она учитывает частоту операций и географическое положение. Когда с карты пытаются оплатить покупки, которые отличаются по этим показателям от привычных, система отклонит операцию.

Финансист обратила внимание и на то, что некоторые банковские карты не действуют в определенных регионах.

С 29 марта банки в России будут обязаны уведомлять родителей или представителей несовершеннолетних о выдаче им банковских карт и любых операциях по счету ребенка. В ЦБ сообщили, что информирование и его способ будут уточняться в договоре клиентов с кредитной организацией.

Ранее россиянам назвали правила, которые защитят аккаунты от взлома.

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