Россиян предостерегли от покупок, которые грозят блокировкой банковской карты

Финансист Фрумина: банк может заблокировать карту при подозрении на ее кражу

Если банк заподозрит, что используется украденная карта или произошел взлом учетной записи, покупка может быть заблокирована, сообщила «Прайму» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Блокировка в целях безопасности происходит после нескольких неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита», — сказала эксперт.

Она пояснила, что во втором случае блокировка может произойти, если родители ограничили расходы своих детей. Фрумина рассказала, что банки используют систему мониторинга транзакций. Она учитывает частоту операций и географическое положение. Когда с карты пытаются оплатить покупки, которые отличаются по этим показателям от привычных, система отклонит операцию.

Финансист обратила внимание и на то, что некоторые банковские карты не действуют в определенных регионах.

С 29 марта банки в России будут обязаны уведомлять родителей или представителей несовершеннолетних о выдаче им банковских карт и любых операциях по счету ребенка. В ЦБ сообщили, что информирование и его способ будут уточняться в договоре клиентов с кредитной организацией.

Ранее россиянам назвали правила, которые защитят аккаунты от взлома.