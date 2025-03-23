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Мадагаскар экспортировал рекордное количество ванили на мировой рынок

Мадагаскар поставил на мировой рынок рекордные 4 300 тонн ванили
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Global Look Press

Республика Мадагаскар экспортировала по итогам минувшего сезона 2023-2024 годов рекордные 4 300 тонн ванили. Об этом сообщает orange.actu.

В публикации отмечается, что в сезоне 2024-2025 годов Мадагаскар успел экспортировать 931 тонну специи. В дальнейшем производители могут существенно нарастить экспорт, ведь на складах накопилось значительное количество готовой продукции.

До этого министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что экспорт какао, кофе, авокадо и других сельскохозяйственных продуктов из латиноамериканской страны в Россию вырос более чем в четыре раза.

Глава ведомства отметил, что отношения Венесуэлы и России основаны на принципе взаимного выигрыша. По его словам, внешнее давление и политический шантаж не смогут оказать на них влияния. В связи с этим Пинто подчеркнул, что отношения Каракаса и Москвы «неуязвимы». По его словам, объем венесуэльского экспорта в Россию увеличился на 453%.

Ранее сообщалось, что будущее бананов оказалось под угрозой.

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