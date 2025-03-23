В США ожидают снижения налоговых доходов на 10%

Доходы бюджета США могут снизиться на 10% после сокращений в налоговом управлении. Об этом пишет The Washington Post.

Возможные убытки федеральному бюджету за налоговый период с марта по середину апреля 2025 года оцениваются в $500 млрд. При этом бюджет министерства обороны США в 2024 году составил $825 млрд. Причиной такого прогноза называют ожидаемое массовое сокрытие доходов после увольнения почти 20 тыс. сотрудников налогового управления США. Как пояснили источники WP, массовые сокращения повлекли отказ от расследований в отношении налогоплательщиков и корпораций из-за необходимости перенаправить кадры для поддержания внутренних процессов в управлении.

До этого cуд американского штата Мэриленд запретил департаменту государственной эффективности Илона Маска DOGE продолжать расформировывать USAID.

Ране Трамп призвал Маска применять «скальпель вместо топора».