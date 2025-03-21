Группа Т-Банка отчиталась о рекордном росте клиентов, выручки и прибыли

Группа «Т-Технологии», которая объединяет Т-Банк, мобильного оператора Т-Мобайл, брокера Т-Инвестиции, сервис для предпринимателей Т-Бизнес и другие компании, выпустила отчет за 2024 год. Аналитики позитивно оценили опубликованные показатели: выручка группы вплотную приблизилась к триллиону рублей, прибыль превысила 1 млрд долларов, при этом клиентская база достигла 48 млн клиентов. Компания также анонсировала выплату дивидендов, на которые суммарно направлено 27% чистой годовой прибыли.

За прошлый год россияне потратили по картам Т-Банка 9 трлн рублей, говорится в отчетности. В 2024 году Т-Банк начислил своим клиентам более 90 млрд рублей кешбэка, при этом клиенты хранят на счетах и под управлением в Т-Банка уже свыше 5,3 трлн рублей – за год объем средств населения под управлением группы увеличился в 2 раза.

Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль компании выросла на 51% в 2024 году – до 122 млрд рублей. Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк отметил, что впервые в своей истории группа перешагнула символическую планку в 1 млрд долларов чистой прибыли, превысив при более чем на 20% свой изначальный прогноз, который давала группа в начале года.

Прогноз Т-Технологий на 2025 год – дальнейший рост бизнеса и прибыли.

«Мы ожидаем рост чистой прибыли за весь 2025 год минимум на 40%, с традиционно опережающим ростом во втором полугодии, при сохранении рентабельности капитала на привычно высоком уровне более 30%», — сказал президент группы Станислав Близнюк.

Компания анонсировала дивиденды за 4й квартал в размере 32 рубля на акцию, выплату акционеры получат уже весной. С учетом ранее выплаченных в декабре промежуточных дивидендов за 3 квартала 2024 года - 92,5 рубля на акцию, сумма направленных акционерам дивидендов составит 27% от чистой прибыли.

Ранее Мосбиржа сообщала, что акции Т-Технологий вошли в топ-5 наиболее популярных акций у частных инвесторов, при этом с начала 2025 года акции компании выросли в цене на 32% и продолжают расти.