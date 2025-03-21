Эксперт объяснила, как вернуться к работе в декрете и сохранить пособия

HR-эксперт: в РФ молодые мамы могут совмещать работу и заботу о ребенке

В России молодые мамы могут совмещать карьеру и заботу о ребенке, работая полный день и получая положенные выплаты. Об этом в интервью kp.ru сообщила CEO и основатель HR-студии Ольга Тарасова.

«C начала 2024 года мамам можно работать в декретном отпуске. Изменения в Трудовом кодексе теперь позволяют выйти на полный рабочий день и продолжить получать пособие по уходу за ребенком», — напомнила эксперт.

Для этого необходимо подать заявление работодателю, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и оформить приказ о выходе на работу. Если есть желание устроиться в другую компанию, можно оформить договор ГПХ или найма на неполную ставку, объяснила Тарасова.

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева до этого объяснила, как наказать работодателя, попросившего уволиться перед декретом.

Она посоветовала обратиться в трудовую инспекцию (ГИТ). Жалобу можно подать онлайн через официальный сайт. Работодателя могут оштрафовать и обязать восстановить сотрудницу. Кроме того, есть возможность пожаловаться в прокуратуру. Этот орган контролирует соблюдение трудовых прав и может провести проверку.

Ранее в Госдуме предложили учитывать в пособии по уходу за ребенком все места работы матери.