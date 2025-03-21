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Перелеты на популярные горнолыжные курорты в России резко подешевели

«Авиасейлс»: перелет на горнолыжный курорт Солнечная Долина подешевел на 15%
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Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Авиабилеты на популярные горнолыжные курорты в России, открытые до конца апреля, резко подешевели. Больше всего снизилась стоимость перелета в Солнечную Долину (Челябинск) — на 15% по сравнению с зимними месяцами, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Солнечная Долина остается самым выгодным направлением для горнолыжного отдыха. Горнолыжный сезон на курорте длится до конца апреля. Поездка на курорт из Москвы в марте и апреле обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в зимние месяцы. Так, авиабилеты Москва — Челябинск и обратно в марте стоят от 9,2 тыс. рублей, а в апреле — от 10,6 тыс. рублей. Перелет из Санкт-Петербурга стал дешевле на 17%. Самые доступные билеты из Северной столицы в Челябинск в марте стоят от 10,2 тыс. рублей, а в апреле — от 10,1 тыс. рублей.

До конца апреля горнолыжный сезон также открыт в Абзаково, а ближайший к курорту аэропорт находится в Магнитогорске. Авиабилеты из Москвы в марте и апреле подешевели на 11% по сравнению с началом сезона. Перелет Москва — Магнитогорск и обратно в марте стоит от 15,8 тыс. рублей, а в апреле — от 17,4 тыс. рублей. Отправиться на курорт из Санкт-Петербурга в марте и апреле стало на 8% дешевле по сравнению с прошлыми месяцами. Путешествие туда-обратно в марте будет стоить от 15,8 тыс. рублей, а в апреле — от 12,4 тыс. рублей.

Авиабилеты до ближайшего к горнолыжному курорту Губаха аэропорта в Перми тоже стали выгоднее — лететь из Москвы в марте и апреле на 18% дешевле, чем в начале сезона. Перелет Москва — Пермь в марте стоит от 7,1 тыс. рублей туда-обратно, а в апреле — от 9 тыс. рублей. Средний чек на билеты из Санкт-Петербурга также снизился — на 8%. В марте билеты из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно стоят от 11,1 тыс. рублей, а в апреле — от 11,8 тыс. рублей.

Ранее был назван летний месяц, наиболее выгодный для отпуска.

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