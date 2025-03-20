Банк ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5–1 процентный пункт, так, минимальная ставка составляет 27,8%. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Уточняется, что банк меняет ставки по рыночным ипотечным программам с 20 марта этого года.

«‎Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.

По его мнению, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет невысокой. Он также добавил, что основную роль в этом вопросе по-прежнему будет играть господдержка, которая, по словам Бабина, обеспечивает львиную долю ипотечных продаж.

Согласно новым условиям, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% ипотеку будут оформлять под 28,4% годовых. Как уточнили в кредитной организации, такие ставки будут доступны клиентам при оформлении комплексного страхования и подтверждения дохода.

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