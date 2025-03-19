Россиянам посоветовали не гасить ипотеку досрочно

Вместо досрочного погашения ипотеки в 2025 году лучше разместить свободные деньги на вклад, заявил «Газете.Ru» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Как и в другие годы, в 2025-м при решении о досрочном частичном погашении следует сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозитам. Если ставка по ипотечному кредиту равна 18%, а «свободные» средства можно разместить под 21%, понятно, что «лишние» деньги лучше разместить на депозит. Если ставка по потребительскому кредиту 29%, а депозит можно разместить под 21%, то вряд ли у кого-то возникнет вопрос, куда нести «кровно заработанные». Все это работает только для частичного досрочного погашения, так как ни один депозит не сможет компенсировать всю стоимость кредита (проценты), если речь идет о полном досрочном погашении. И речь только о тех средствах, которые больше, чем очередной платеж в погашение долга», — сказал Мехтиев.

14 февраля 2025 года ЦБ второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Финансовый рынок начал строить ожидания насчет перехода ЦБ к более мягкой денежно-кредитной политике и снижения ключевой ставки. Этот прогноз банки уже закладывают в свои тарифные политики. Доходность депозитов и ставки по кредитам в 2025 году упали примерно на 1–2,5 процентных пункта (п.п.). По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025 года.

В настоящее время базовые ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 28,8% годовых. Полная стоимость кредита (с учетом комиссий) может достигать 38,19%. Базовые ставки по ипотеке на вторичное жилье стартуют от 28,8% годовых. ПСК варьируется от 29,95 до 38,19%. ПСК по потребительским кредитам превышает 37%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ждать снижения ключевой ставки.