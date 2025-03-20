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В Москве отметят лучшие практики ответственного ведения бизнеса

В Москве наградят победителей премии «Визионеры. Управление изменениями»
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Пресс-служба премии «Визионеры. Управление изменениями»

Организаторы премии «Визионеры. Управление изменениями» наградят в Москве лидеров устойчивого развития, внедривших лучшие практики ответственного ведения бизнеса.

Победителей премии определят в двух направлениях.

Первый блок, посвященный оценке нефинансовых отчетов компаний, традиционно будет оцениваться аналитическим партнером премии — рейтинговым агентством АКРА.

Во втором блоке победителей выберет экспертное жюри, в состав которого входят ведущие специалисты отрасли, представители бизнес-ассоциаций, институтов развития и аудиторских компаний, а также победители предыдущих лет.

Эксперты первого блока будут оценивать качество раскрытия информации о корпоративном управлении, социальном, экономическом и экологическом воздействии, а также управление рисками и динамику показателей.

Второй блок включает оценку проектов по направлениям экологии, экономики и общества, а также коммуникационных кампаний с акцентом на новаторство, актуальность решаемых проблем и устойчивость результатов.

В мероприятия примут участие представители крупного и среднего бизнеса, государственных структур, НКО, СМИ и других организаций, работающих в сфере устойчивого развития.

Медиахолдинг Rambler&Co, издания ««Лента.ру» и «Газета.Ru» выступают информационными партнерами премии.

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