Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

FT: видеоплатформа Безоса заплатила Мелании Трамп 28 млн долларов за фильм о ней

Видеоплатформа Amazon Prime Video, принадлежащая американскому предпринимателю Джеффу Безосу, заплатила жене президента США Мелании Трамп $28 млн за фильм о ней. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Платформа заплатила $40 миллионов за документальный фильм о Мелании Трамп. Около $28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», — говорится в материале.

Как уточняет газета, такое решение принял сам Безос, основываясь на своей стратегии в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Также по информации Financial Times, Amazon недавно приобрела права на показ старых эпизодов шоу «Ученик», в которых принял участие Трамп.

До этого стало известно, что супруга президента США почти не выходит в свет из-за работы.

В декабре прошлого года Дональд Трамп в интервью журналу Time сказал, что его супруга не будет постоянно находиться на виду общественности по разным причинам. По словам президента США, первая леди «будет активна, когда это будет необходимо».

25 января Мелания Трамп переехала в Белый дом со съемочной группой, чтобы снять документальный фильм о своей жизни в резиденции главы государства.

Ранее Мелания Трамп в платье с глубоким декольте снялась для глянца.