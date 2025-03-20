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Россия взыскала с Google 8 млрд рублей

Российский суд взыскал с Google ₽8 млрд в счет части неоплаченного штрафа
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Depositphotos

Российский суд взыскал с американской корпорации Google 8 млрд рублей в счет части неоплаченного штрафа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

Google LLC не оплатила штраф в размере 8 млрд рублей за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов. После истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении.

Как уточнило агентство, штраф списали частично с ООО «Гугл».

В октябре 2024 года российские телекомпании потребовали от Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В деле проходят такие телеканалы, как «Звезда», Первый канал, «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего пострадавшими в качестве третьих лиц числится 17 каналов.

17 марта конкурсный управляющий «Гугл»‎ Валерий Таляровский заявил, что задолженность ООО «Гугл»‎ перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей.

Ранее московский суд оштрафовал Zoom на многомиллионную сумму.

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