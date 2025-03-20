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Россияне стали заметно чаще покупать доллары

Финансист Гамзаев: спрос россиян на доллары вырос на 55% за год
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В январе-марте 2025 года россияне на 55% чаще покупали доллары, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил
директор кредитного направления маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, евро покупали на 18% чаще, а юань — на 32% реже. Спрос россиян на белорусский рубль за год упал на 60%.

«Несмотря на ограничения, спрос на иностранную валюту со стороны населения России продолжает расти. В первые месяцы 2025 года россияне проявляют повышенный интерес к доллару и евро, что отражается в увеличении объемов их покупки. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2023 году, когда после турбулентности 2022 года спрос на валюту стабилизировался, а затем начал расти. Пиковые значения были зафиксированы в периоды экономической неопределенности и резких колебаний курса рубля», — отметил Гамзаев.

По его словам, основные причины роста спроса на иностранные валюты — стремление людей защитить свои сбережения от инфляции, волатильность курса рубля и санкционные ограничения. В дальнейшем интерес к доллару, евро, юаню и другим валютам будет оставаться высоким, особенно на фоне глобальной экономической нестабильности, предположил Гамзаев.

19 марта доллар стоил более 83 рублей, евро — 91 рубля, юань — 11,4 рубля.

Ранее был назван экономически обоснованный курс доллара.

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