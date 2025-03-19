У российских водителей резко выросли зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата российским водителям такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс. руб.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс. руб.).

За последний год работодатели разместили более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве — более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс., или 13% от всего объема по стране) и Петербурге (2,1 тыс., или 10% вакансий).

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще. Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. руб. (+34 тыс. за год).

Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. вариантов в целом по стране.

Водитель — одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском административном округе (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). А вот одна из самых высоких конкуренций за работу среди водителей такси наблюдается среди соискателей в Ингушетии (52 активных резюме на вакансию), Туве (32), Чечне (29), Дагестане (21), республике Алтай (18).

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